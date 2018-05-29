Настя Каменських "засвітила" обручку (фото)
На церемонії нагородження найкращих артистів за версією журналу Cosmopolitan Ukraine співачка Настя Каменських з'явилася з розкішною обручкою на безіменному пальці.
Відповідне фото з'явилося на Instagram-сторінці співачки. На ньому вона засвітила не тільки свою нагороду.
Варто зазначити, що цю ж обручку можна побачити й на інших фото артистки:
Ще з 2016 року ходять чутки, що коханий артистки - її екс-колега з групи "Потап і Настя" Олексій Потапенко. Деякі ЗМІ повідомляли, що співак заради Каменських розлучився з дружиною Іриною Горовою. Однак артисти не коментують особисте життя.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у жовтні минулого року "Потап і Настя" зробили заяву щодо майбутнього дуету. Українські зірки записали звернення до фанатів, в якому оголосили про творчу паузу.