Настя Каменських "засвітила" обручку (фото)

10:35, 29 травня 2018
Суспільство
9586 0
Настя Каменських показала обручку / фото instagram.com/kamenskux

На церемонії нагородження найкращих артистів за версією журналу Cosmopolitan Ukraine співачка Настя Каменських з'явилася з розкішною обручкою на безіменному пальці.

Відповідне фото з'явилося на Instagram-сторінці співачки. На ньому вона засвітила не тільки свою нагороду.

Варто зазначити, що цю ж обручку можна побачити й на інших фото артистки:

фото instagram.com/kamenskux
фото instagram.com/kamenskux

Ще з 2016 року ходять чутки, що коханий артистки - її екс-колега з групи "Потап і Настя" Олексій Потапенко. Деякі ЗМІ повідомляли, що співак заради Каменських розлучився з дружиною Іриною Горовою. Однак артисти не коментують особисте життя.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у жовтні минулого року "Потап і Настя" зробили заяву щодо майбутнього дуету. Українські зірки записали звернення до фанатів, в якому оголосили про творчу паузу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Потап#Настя Каменських