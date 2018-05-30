Київська влада вирішила демонтувати канатний спуск через Дніпро

Помічник мера Києва зазначив, що тролей функціонує з порушенням вимог безпеки, а від клієнтів атракціону надходять скарги.

Київська міська влада ухвалила рішення закрити та демонтувати троллей біля Арки дружби народів, що функціонує у столиці вже не перший рік.

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Про це у Facebook повідомляє народний депутат, радник мера Києва Дмитро Білоцерковець. За його словами, наразі тролей функціонує незаконно та з порушенням усіх необхідних норм.

Депутат зазначив, що відповідне рішення ухвалено з двох причин. Перша – недотримання вимог безпеки та численні скарги відвідувачів, які неодноразово застрягали на канаті під час спуску. Перевіряється також інформація про можливе падіння з тролею людини. Друга причина – підготовка до будівництва канатної дороги, де місто знаходиться в активній стадії проектування. Канатна дорога має поєднати арку, Труханів острів та Поштову площу.

Білоцерковець нагадав, що минулого року влада продала право на розміщення тролею на один сезон. Тоді переможець біржевих торгів заплатив 250 тис грн. З настанням нового сезону тролей, попри усі приписи влади, продовжив роботу.

Нагадаємо, у березні минулого року тролей від Арки дружби народів на Труханів острів, що належав компанії SkyPark, було демонтовано молодиками, які назвали себе працівниками київського благоустрою. Працівники атракціону заявляли, що події були схожі на рейдерське захоплення.