Зірка "Орла і решки" показала кругленький живіт на червоній доріжці у Москві (відео)
Регіна Тодоренко @reginatodorenko показала кругленький живіт на червоній доріжці премії "Муз-ТВ". За інформацією наших джерел, Регіна спостерігається у відомому госпіталі Лапино. "Можете мене вітати", — сказала дівчина нашому кореспонденту. Нещодавно Super публікував відео, на якому телеведучу застали за ніжними поцілунками з Владом Топаловим в "Макдоналдсі".
Українська телеведуча Регіна Тодоренко показала кругленький живіт на червоній доріжці російської премії "Муз-ТВ" у Москві.
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За інформацією джерел Super, Регіна спостерігається у відомому госпіталі Лапіно. "Можете мене вітати", — сказала ведуча журналістам.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка і ведуча "Орла і решки" Регіна Тодоренко зустрічається з російським співаком, екс-учасником дуету Smash Владом Топаловим.