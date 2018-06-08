Зірка "Орла і решки" показала кругленький живіт на червоній доріжці у Москві (відео)

21:27, 08 червня 2018
Суспільство
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Українська телеведуча Регіна Тодоренко показала кругленький живіт на червоній доріжці російської премії "Муз-ТВ" у Москві.

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За інформацією джерел Super, Регіна спостерігається у відомому госпіталі Лапіно. "Можете мене вітати", — сказала ведуча журналістам.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка і ведуча "Орла і решки" Регіна Тодоренко зустрічається з російським співаком, екс-учасником дуету Smash Владом Топаловим.

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Теги: #вагітність#ведуча