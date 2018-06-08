Зірка "Орла і решки" показала кругленький живіт на червоній доріжці у Москві (відео)

Регіна Тодоренко з'явилася на червоній доріжці в сукні, яка підкреслювала кругленький живіт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter