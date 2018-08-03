Журналісти дізналися, скільки міг витратити Винник на день народження у Домінікані (відео)

Винник порадів, що завдяки різниці в часі його день народження тривав на сім годин довше.

Свій 45-й день народження феномен української сцени Олег Винник відзначив у Домінікані. Фото з відпочинку співак розмістив в одній із соціальних мереж.

Як повідомляє ТСН, Винник показав, що купався у басейні, видирався на пальму з кокосами, пив кокосовий сік. Ціни на такий відпочинок стартують від 260 тисяч гривень за тиждень.

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На фан-сторінці його дружини Таюне, яку він не афішує, красується фото погоди у Домінікані. Але світлин із дружиною сам Винник не виставляв. Натомість він порадів, що завдяки різниці в часі його день народження тривав на сім годин довше, а всім фанатам подякував за привітання. "Я хочу вам побажати, щоб у вас усіх були такі дні народження, як у мене цього року. І хочу, щоб усе збувалося і у вас, що ви мені побажали", - заявив Винник.

Як повідомляв УНІАН, раніше Винник став викладачем в інституті Поплавського.