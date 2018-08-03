Сєдокова, яка втекла у Росію, поскаржилася, що божеволіє без чоловічих обіймів

"Що може бути краще, ніж гуляти разом, його обійми, безупинні поцілунки, а потім секс усю ніч. І їжа. І серіальчик, а потім знову секс", - мріє колишня учасниця "ВІА Гра".

Українська співачка Анна Сєдокова, яка вткла до Росії, поділилася болем в Instagram. Вона поскаржилася на те, що вже дуже довго - місяць або два - у неї не було чоловіка.

"Я більше не можу бути без хлопця. Я божеволію. Скрізь закохані пари", - написала Сєдокова.

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"Ось уже місяць я ні з ким не цілувалася, а якщо ще й врахувати, що той мій останній поцілунок був з жінкою, і додати ще пару тижнів від того моменту, як я розлучилася. Це що виходить? Я що вже майже півтора місяця без обіймів, а може і два?", - розповіла колишня учасниця "ВІА Гра".

"І не треба мені, будь ласка, зараз там зловтішно посміхатися, хаха мовляв, догралася. Ніхто з тобою не хоче. Хоче, то хоче. Я не хочу. Не милі мені усі і не хочеться просто так... І що виходить, може це мене так вірності вчать? Стриманості? Перетворенню своєї енергію на щось краще? Але що може бути кращим, ніж гуляти разом, його обійми, безупинні поцілунки, а потім секс усю ніч. І їжа. І [напої]. І серіальчик, а потім знову секс. І спати, обійнявшись... Мої губи неціловані уже другий місяць, здається, покриваються льодом. А що якщо я цілуватися розучилася? Загалом, якщо вірити в теорію візуалізації бажань, Instagram, можна мені, будь ласка, хлопця? Я чесно буду себе вести добре. У цей раз", - написала Сєдокова.

Як повідомляв УНІАН, її колишній чоловік планує вимагати з неї аліменти на шестирічну дочку.