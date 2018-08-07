Водій маршрутки Київ-Рівне шокував українців: під час руху обома руками гортав стрічку Facebook (відео)

Водій маршрутки, який замість керма тримав у руках телефон, став зіркою інтернету.

Понад півмільйона переглядів за два дні набрало відео в інтернеті, де водій маршрутного автобуса Київ-Рівне під час руху гортає в мобільному свою сторінку в соцмережі.

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Зайняті телефоном у нього обидві руки. Двохвилинне відео зняла одна з жінок, що їхала в цій же маршрутці, йдеться в сюжеті ТСН.

Саме з Інтернету про вчинок свого водія дізналося й керівництво фірми-перевізниці. "Це є ганебний випадок для нашої фірми", - визнали там.

Сам зірка мережі зізнається, що йому самому прикро за такий випадок. "Я навіть не знаю, що я шукав в тому Facebook. Просто їхав собі помалу, листав? і тут жіночка мені зробила зауваження. Я мовчки телефон відклав", - розповів водій Анатолій Коток.

У нього стаж 28 років, виправдовувати свою помилку чоловік не хоче. "Вибачаюся перед пасажирами дуже. Я неправий 100%, тому що це впливає на безпеку руху. Перед всією Україною – не можна так робити", - заявив чоловік.

Герой відео з півмільйонними переглядами нині в пошуках роботи. Каже, за свій учинок шкодує, штраф сплатить, а тішиться тим, що обійшлося лише втратою робочого місця, а не черговими смертями на дорозі.

Як повідомляв УНІАН, водій маршрутки в Обухові Київської області розлютив мережу своїм вчинком - накинувся на АТОшника. "Як хочеш, так і їдь, мені все одно", - заявив маршрутник бійцеві.