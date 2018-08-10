"Ви не знаєте навіть половини": спійманий на зрадах чоловік Ані Лорак відповів хейтерам

Раніше турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу застали на побаченні з українкою Яною Бєляєвою в караоке-клубі.

Опальна українська співачка Ані Лорак не коментує новини про зради чоловіка Мурата. Він теж зберігав мовчання.

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Але 10 серпня в Instagram Stories чоловіка артистки з'явилося наступне повідомлення: "Не оцінюйте мої вчинки, думки і почуття зі своєї точки зору. Ви не знаєте навіть половини того, що діється всередині мене".

Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив.

Сама співачка інформацію про зраду чоловіка поки не коментує. Однак користувачі Instagram помітили, що Лорак перестала носити обручку.

Як повідомляв УНІАН, зазвичай активна в інтернеті, Лорак на якийсь час кудись "зникла" після появи інформації про зради її чоловіка.

Через тиждень мовчання співачка виклала фото з донькою з Ізраїлю.