"Ви не знаєте навіть половини": спійманий на зрадах чоловік Ані Лорак відповів хейтерам
Опальна українська співачка Ані Лорак не коментує новини про зради чоловіка Мурата. Він теж зберігав мовчання.
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Але 10 серпня в Instagram Stories чоловіка артистки з'явилося наступне повідомлення: "Не оцінюйте мої вчинки, думки і почуття зі своєї точки зору. Ви не знаєте навіть половини того, що діється всередині мене".
Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив.
Сама співачка інформацію про зраду чоловіка поки не коментує. Однак користувачі Instagram помітили, що Лорак перестала носити обручку.
Як повідомляв УНІАН, зазвичай активна в інтернеті, Лорак на якийсь час кудись "зникла" після появи інформації про зради її чоловіка.
Через тиждень мовчання співачка виклала фото з донькою з Ізраїлю.