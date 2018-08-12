В українських школах зафіксовано 109 тисяч фактів цькування дітей

Для вирішення проблеми зі цькуванням у школах має бути системне рішення по роботі з батьками, вчителями та самими учнями.

У 2017 році в українських школах було близько 109 тисяч звернень до психологів з приводу цькування. До психологів з цим зверталися як самі учні, так і батьки зі вчителями.

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Про це повідомляє Громадське з посиланням на заяву гендиректора Директорату інклюзивної та позашкільної освіти міністерства освіти Лариси Самсонової.

"За її словами, 39% з усіх звернень було від дітей, 29% - від вчителів, ще 5% - від сторонніх людей, інші - від батьків", - йдеться в повідомленні.

Самсонова наголосила, що статистика повідомлень про булінг у школах збільшилася, однак вона не вважає це поганим.

"Те, що збільшився цей показник, означає, що люди знають, що це булінг. А що далі з цим робити - ми вже маємо думати", - сказала генеральна директорка Директорату інклюзивної та позашкільної освіти.

На думку психолога Катерини Данилевської, для вирішення проблеми зі цькуванням у школах має бути системне рішення по роботі з батьками, вчителями та самими учнями.

"Було б добре, аби психологічна служба підтримувала і вчителів. А батькам треба змалку виховувати дітей в повазі до себе та інших, та напрацьовувати довірливі стосунки", - сказала Данилевська.

За даними громадської організації STUDENA в 2018-му році в українських школах 63,9% учителів стикалися із цькуванням дітей у своєму класі, 51,3% випадків цькування відбуваються в середній школі.