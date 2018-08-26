"Язык без костей": Алла Пугачова "відчитала" Лайму Вайкуле після скандалу з Кримом (відео)

За словами Пугачової, з таким язиком потрібно «мовчати», а у неї самої він «з кістками, тому що вона їла рибу».

Алла Пугачова жартом відповіла на відмову Лайми Вайкуле відвідувати окупований Крим з концертом. На відеозаписі примадонна сидить з латвійської співачкою за столиком кафе, і грайливо просить її показати язик — мовляв, у Вайкуле він «без кісток». За словами Пугачової, з таким язиком потрібно «мовчати», а у неї самої він «з кістками, тому що вона їла рибу». Дві співачки заливисто регочуть. ДАМЫСДЮН. #лаймаалла #аллапугачева #аллапугачева #лайма #лаймавайкуле A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Aug 25, 2018 at 10:28am PDT

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