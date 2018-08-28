Ані Лорак після скандалу зі зрадою чоловіка відпустила доньку до батька (фото)

В Instagram Stories турецький бізнесмен опублікував фото, на якому зображений в компанії спадкоємиці.

Співачка Ані Лорак, яка зараз активно гастролює і знімається в російському "Голосі", не коментує проблеми в особистому житті.

Незважаючи на сімейний скандал (чоловіка Лорак Мурата Налчаджіоглу звинувачують у тому, що він зраджує своїй знаменитій дружині) співачка відпустила дочку Софію до батька. Зараз дівчинка проводить час з татом.

В Instagram Stories турецький бізнесмен опублікував фото, на якому зображений в компанії спадкоємиці.