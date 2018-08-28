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Ані Лорак після скандалу зі зрадою чоловіка відпустила доньку до батька (фото)

15:29, 28 серпня 2018
Суспільство
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Лорак відпустила доньку до батька / фото УНІАН

Незважаючи на сімейний скандал (чоловіка Лорак Мурата Налчаджіоглу звинувачують у тому, що він зраджує своїй знаменитій дружині) співачка відпустила дочку Софію до батька. Зараз дівчинка проводить час з татом.

В Instagram Stories турецький бізнесмен опублікував фото, на якому зображений в компанії спадкоємиці.

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Теги: #Ані Лорак