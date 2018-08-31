Побита актором серіалу "Свати" киянка в прямому ефірі розповіла про свій стан

За словами жінки, вона отримує необхідну юридичну підтримку від народних депутатів і юристів.

Олена Савченко, яку страшно побив її цивільний чоловік, київський актор В'ячеслав Кошелев, зізналась в ефірі "Сніданку з 1+1" про свій пригнічений психологічний стан.

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"Я зараз приймаю ліки. Фізичний стан нормальний. Я навіть ходжу на роботу. Психологічно я дуже пригнічена, налякана і приголомшена. Фізичні побої я зафіксувала. У мене є синці на обличчі. Ще є велика гематома на голові і в області скроні", - сказала вона, передає ТСН.

За її словами, вона отримує необхідну юридичну підтримку від народних депутатів і юристів. "Психологи не допомагають, але є громада, жінки, які об’єднались боротися з цим злом. Ми у соціальних мережах спілкуємось. Також є підтримка народних депутатів, юристів, які весь час мене консультують про мої дії. Я відчуваю підтримку", - зазначила жінка.

Нагадаємо, на сторінці Кошелева у Facebook був опублікований допис із тим, що він побив власну дружину. Згодом після розголосу чоловік видалив пост і заявив, що його сторінку зламали.