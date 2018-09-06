Російська реперша їде виступати до окупованого Луганська
14:11, 06 вересня 2018Суспільство
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Також на концерті з нагоди дня міста виступить співак Кай Метов, який був популярний ще в 90-і.
бьянка виступить в Луганську 8 вересня / rnb.bianka.com
На святковий концерт до окупованого Луганськ знову з'їдуться російські артисти. "Родзинокою" програми стане російська R&B і реп-виконавиця Б'янка.
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Про це повідомляє журналіст Денис Казанський на сторінці в Facebook.
Крім неї на концерті з нагоди дня міста виступить співак Кай Метов, який був популярний ще в 90-і, і група "Білий орел".
Як повідомляв УНІАН, в окупованому Донецьку на День захисту дітей виступила учасниця російської ЛГБТ-групи.
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