"Качок з короткими ногами!": Ані Лорак рознесли за тонну макіяжу й невдалі луки на "Новой волне" (фото)

Візажиста Ані Лорак рознесли через жахливий макіяж співачки.

Опальна українська співачка Ані Лорак приїхала на фестиваль "Новая волна" в російському Сочі. Артистка кожен день хвалиться новими луками, які фани одразу розносять.

Так, на своїй сторінці в Instagram Лорак показала три знімки. На першому зірка з'явилася з російським співаком Сергієм Лазарєвим. У коментарях під фото пишуть, що вони чудово виглядають, а також "приписують" їм роман.

На другому кадрі співачка з'явилася в чорно-білому луці, обравши білий верх і чорний низ. Фани рознесли цей образ артистки, написавши, що він жахливо виглядає.

Третє фото дописники рознесли, вважаючи вбрання Ані Лорак вкрай невдалим: "Качок з короткими ногами!", "Сукня не фонтан", "Не ваш фасон", "Сукня спотворює".

Варто зазначити, що на всіх знімках співачка переборщила з макіяжем, фани зазначають, що вона має старший вигляд.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Ані Лорак активно публікує фото з фестивалю "Новая волна" в російському Сочі. Так, раніше на новому фото вона постала в ніжній сукні.