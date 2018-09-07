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Ані Лорак запідозрили в романтичних стосунках з російським співаком (фото)

11:33, 07 вересня 2018
Суспільство
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Ані Лорак і Лазарєв трималися за руки на червоній доріжці "Нової хвилі" / Instagram lorak.lazarev.official

Фотографії, на яких вони позують разом на фестивалі "Нова хвиля", ніжно тримаються за руки і обіймаються, опубліковані в Instagram Лорак і Лазарєва, а також у фан-акаунтах.

Instagram lorak.lazarev.official

Так, під фото з Лазарєвим у записі Лорак з'явилася ціла хвиля коментарів про те, що співаки зустрічаються і що їх зв'язує набагато більше, ніж просто дружба.

Instagram lorak.lazarev.official

"Вже відчуття, що вони пара, так багато спільних фото", "Ой, вони мутять тільки приховують", "Супер пара!)вам потрібно бути разом!!!", "Ось це пара, краще і не придумаєш",  "Мене терзають смутні сумніви з приводу їхньої справжньої близькості...", "Чому вони весь час разом? У них роман?", - не вщухають користувачі.

Відзначимо, що самі виконавці неодноразово заявляли, що їх пов'язує лише дружба.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська співачка Ані Лорак, яка вирушила на фестиваль "Нова хвиля" в Сочі, похвалилася спільним знімком з російським телеведучим Андрієм Малаховим і співаком Філіпом Кіркоровим.

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Теги: #співак#Ані Лорак у Росії