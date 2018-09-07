Ані Лорак запідозрили в романтичних стосунках з російським співаком (фото)

Під фото з Лазарєвим у пості Лорак з'явилася ціла хвиля коментарів про те, що співаки зустрічаються і що їх зв'язує набагато більше, ніж просто дружба.

Ані Лорак спровокувала нову хвилю чуток про свої стосунки з російським співаком Сергієм Лазарєвим.

Фотографії, на яких вони позують разом на фестивалі "Нова хвиля", ніжно тримаються за руки і обіймаються, опубліковані в Instagram Лорак і Лазарєва, а також у фан-акаунтах.

Так, під фото з Лазарєвим у записі Лорак з'явилася ціла хвиля коментарів про те, що співаки зустрічаються і що їх зв'язує набагато більше, ніж просто дружба.

"Вже відчуття, що вони пара, так багато спільних фото", "Ой, вони мутять тільки приховують", "Супер пара!)вам потрібно бути разом!!!", "Ось це пара, краще і не придумаєш", "Мене терзають смутні сумніви з приводу їхньої справжньої близькості...", "Чому вони весь час разом? У них роман?", - не вщухають користувачі.

Відзначимо, що самі виконавці неодноразово заявляли, що їх пов'язує лише дружба.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська співачка Ані Лорак, яка вирушила на фестиваль "Нова хвиля" в Сочі, похвалилася спільним знімком з російським телеведучим Андрієм Малаховим і співаком Філіпом Кіркоровим.