Журналісти розшукали головного свідка пуску ракети "Бука", яка збила малайзійський Boeing

Неназваний свідок трагічної події розповів журналістам, що зняв фото сліду, який залишила у небі ракета "Буку", почувши потужний вибух. За його словами, багато людей вийшли на балкони, щоб подивитися, що вибухнуло, передає ТСН з посиланням на RTLnieuws.nl.

"Я побіг до балкона, озирнувся, але нічого не побачив, крім білого сліду в повітрі, який і сфотографував. В цей момент я не знав, що це. Я вважаю, що це був просто білий слід, що поступово розвіюється та йде з обрію вгору до хмар. Тільки через деякий час стало зрозуміло, що це", - розповів свідок.

Пізніше він передав зроблені фото представникам СБУ і зустрівся з голландськими експертами.

Читайте такожСБУ: Слідчі знайшли свідків падіння MH17, які можуть вказати на спільників терористів

"Я зв'язався з одним другом і дав йому фотографії, включаючи оригінали. Друг зв'язався (із силовиками - Ред.) і передав їх СБУ, що була в них зацікавлена. Після цього мені довелося пояснити деякі деталі фото і віддати камеру", - додав свідок.

Пізніше він виїхав до Києва на зустріч з представниками СБУ та членами міжнародного комітету з розслідування трагедії. На думку свідка, його фото можуть бути непрямими підтвердженнями того, що пасажирський лайнер був збитий саме з "Бука".

"Я багато розмовляв з дослідниками з міжнародного комітету. Їх було двоє: один з Нідерландів, другий з Австралії. Ми розмовляли близько трьох годин, записуючи все на відеокамеру... Фото - непрямі підтвердження. Немає інших доступних фотографій, що показують, що це "Бук" запустив щось в цій зоні. Поки кожен впевнений у своїй правоті, інших доказів тут немає", - резюмував він.

Жертвами авіакатастрофи Boeing 777 стали 298 осіб.