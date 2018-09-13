"Стара хвора жінка": Настю Каменських запідозрили в анорексії (фото)
Нове фото Насті Каменських розкритикували в Instagram. Користувачі мережі відзначили, що Каменських не йде надмірна худорба і вона виглядає постарілою.
На знімку співачка одягнена в довге чорне плаття і чорний жакет. Фото зроблено на Софіївській площі в Києві.
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"Анастасія,дуже вже негарно, будь ласка не худніть більше. Ви виглядаєте хворою і втомленою!", "Стара хвора жінка", "Деяким людям не можна худнути - вони старіють", "Більше подобалася колишня Настя. З нормальними формами", "Настя тобі не йде такою худою бути", "Зайва худоба тебе дуже старить! Я взагалі фанатка і твого голосу і зовнішності; зовнішності, яка була трохи раніше, але це занадто зі схудненням, як стара хвора бабця, що йшла з похорону виглядаєш", "Анорексія?", - пишуть коментатори.
Як повідомляв УНІАН, новий знімок української співачки Ані Лорак отримав хвилю критики в мережі. Під новим фото Лорак в Instagram передплатники співачки зазначили "перестарілий" вид артистки і звинуватили її в надмірному захопленні ботоксом.