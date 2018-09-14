Турчинов розповів про "реальну загрозу нацбезпеці" – катастрофічне скорочення населення

За оцінкою секретаря РНБО, кількість українців щороку скорочується катастрофічними темпами і все це в результаті становить реальну загрозу національній безпеці.

Згідно із статистичними даними, в Україні близько мільйона людей мають наркотичну залежність, ще більше - страждають від алкоголізму.

Як пише секретар РНБО Олександр Турчинов на своїй сторінці у Facebook, щороку ці цифри зростають приблизно на 10-15 відсотків. Особливо небезпечно, що алкогольна та наркозалежність дедалі більше поширюються серед молоді. Щороку від наркозалежності, алкоголізму та різних захворювань, пов’язаних з ними, вмирають близько 120 тисяч людей, зазначив Турчинов.

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«Тобто від цієї пошесті ми втрачаємо на кілька порядків більше українців, ніж на полі бою! Додайте до цього величезну кількість українців, які щороку залишають Україну в пошуках кращої долі, а також зменшення народжуваності, старіння нації та, відповідно, збільшення загального рівня смертності населення. Все це призводить до того, що кількість українців щороку скорочується катастрофічними темпами і все це в результаті становить реальну загрозу національній безпеці нашої держави!», – впевнений секретар РНБО.

За його оцінкою, щодо боротьби із наркоманією та алкоголізмом державі бракує системних та дієвих програм боротьби з цими недугами. А з приводу метадонової програми, враховуючи активне поширення синтетичних наркотиків, держава має більше негативних, ніж позитивних наслідків.

«Щороку для протидії цьому злу дедалі більше релігійних організацій та церков без будь-якої підтримки держави створюють реабілітаційні центри. На відміну від державних лікарень, незважаючи на великі складнощі з матеріально-технічним забезпеченням, такі центри діють достатньо ефективно. Але замість підтримки, про що свідчать листи, які надходять до мене, спостерігається протидія їхній роботі з боку силових структур», – заявив Турчинов.

Секретар РНБО у зв’язку із цими проблемами ініціював проведення наради за участю представників МОЗ, МВС та інших силових структур разом з представниками релігійних та громадських організацій «для напрацювання спільної стратегії координації захисту та реабілітації населення від цієї небезпеки».