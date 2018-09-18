Дружина Меладзе покрасувалася у сукні з глибоким декольте (фото)

Брежнєва позувала на тлі екзотичних рослин. Її знімок набрав понад 140 тисяч лайків.

Українська співачка, екс-учасниця культового жіночого колективу "ВІА Гра" й дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва показала фото, на якому вона зображена у чорній сукні з глибоким декольте.

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Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Хочеться повернутися в цей стан. Коли спокійно всередині...", - підписала фото зірка.

"Нереальна", "Розкішна", "Ви прекрасні", "Красуня", - пишуть у коментарях під знімком.

Раніше Віра Брежнєва продемонструвала відвертий образ на червоній доріжці закриття музичного фестивалю "Жара" в Баку. Для виходу у світ вона обрала чорну сукню з розрізом і широким поясом. Через сміливе декольте Віра засвітила груди.