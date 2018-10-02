В Україні хочуть ввести адміністративну відповідальність за булінг

Булінг тягнутиме за собою накладення штрафу від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (№8584).

Читайте такожВ українських школах зафіксовано 109 тисяч фактів цькування дітей

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 235 народних депутатів із 340, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується Кодекс про адміністративні правопорушення доповнити новою статтею щодо булінгу - морального або фізичного насильства, агресії у будь-якій формі, або будь-яких інших дій, вчинених з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення.

Так, булінг тягне за собою накладення штрафу від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, або вчинені відносно неповнолітнього, або з особливою жорстокістю - тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення малолітніми, або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цією статтею, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Приховування випадків булінгу педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівником, керівником, або засновником закладу освіти - тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Визначення булінгу законопроектом вноситься і до закону "Про освіту".

У цьому документі також, зокрема, пропонується встановити, що засновник закладу освіти або уповноважена ним особа здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти; розглядає апеляційні скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу за заявою здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; скликає комісію з розгляду апеляційної скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу та вживає належних заходів реагування відповідно до її рішень; сприяє створенню безпечного освітнього середовища у закладі освіти.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, сьогодні в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, серед підлітків, які навчаються у закладах освіти, набуло поширення явище булінгу (цькування), що виражається у психологічному тиску, жорстокому ставленні, фізичному насильстві, агресії, інших діях, вчинених з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам.

"За даними останніх опитувань, майже чверть українських школярів вважають себе жертвами булінгу, а близько 40% із тих дітей, хто зіткнувся з випадками булінгу, ніколи не розповідають про це своїм батькам. При цьому 44% із тих, хто спостерігав, як знущаються над їхніми однолітками, не реагували на такі факти через страх піддатися аналогічному знущанню", - йдеться у тексті.

Під час обговорення законопроекту також точилася дискусія щодо самого визначення булінгу. Зокрема, його пропонувалося визначити як прояв агресії з подальшим залякуванням особистості, цькування і погрози, моральне приниження.