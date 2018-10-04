Співачка Приходько розповіла про кризу у стосунках з чоловіком

За словами співачки, зараз кризу у стосунках подолано.

Анастасія Приходько, яка ледве не розлучилася з чоловіком, розповіла, що допомогло врятувати шлюб.

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Про це вона розповіла в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

"Так, ми хотіли розлучитися з чоловіком, я дуже болісно переживала цей період. Ми майже два місяці не жили разом і подали на розлучення. Коли прийшов термін походу до РАЦС, ми вирішили, що просто поговоримо для початку", - розповіла співачка.

Настя стала запитувати в себе: "Скільки ти пройшла в житті, щоб цей чоловік був поруч, і невже ти хочеш так просто все це відпустити?".

За словами співачки, зараз кризу у стосунках подолано. І саме чоловіку, якого вона називає першим коханням, Приходько присвятила свій новий кліп, передає "Лайм".

Нагадаємо, у 2013 році Настя Приходько вийшла заміж за чоловіка на ім'я Олександр. 15 серпня 2015 року у пари народився син Гордій. Про свого чоловіка Приходько раніше розповідала: "Ми познайомилися 20 років тому, знаємо один одного з першого класу. Він був найвродливішим хлопцем у школі".

Співачка також виховує доньку Нану, яка народилася від абхазького бізнесмена Нурі Кухілава.