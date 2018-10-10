"Кожному з нас потрібні переломні моменти": чоловік Ані Лорак натякнув на депресію через розлучення (фото)

Зіркова пара не коментує чутки про розлучення, але днями коханий українки опублікував неоднозначну картинку в Instagram.

Чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу переживає непрості часи. Нещодавно у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ані Лорак після зрад чоловіка все ж вирішила подати на розлучення.

Зіркова пара ніяк не коментувала чутки, але днями коханий українки опублікував неоднозначну картинку в Instagram.

«Кожному з нас потрібні переломні моменти в житті або депресії. Адже тільки після цього ми знайдемо в собі нові сили та зробимо те, про що так давно мріяли», – йдеться в повідомленні.