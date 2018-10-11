Сексуальні танці Даші Астаф'євої та ковбой Зібров: в мережі показали тизер комедії про українських зірок (відео)

У картині зіграло чимало українських зірок.

Творці стрічки "Продюсер" оголосили про завершення комедії. З цієї нагоди у Мережі з’явився перший тизер картини у стилі роуд-муві. У тизері є драйв, небезпека, перестрілки та курйозні ситуації з зірками шоу-бізнесу.

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У динамічному ролику тривалістю трохи більше хвилини упаковано цілу купу хайлайтів фільму. У тому числі – запальний танець від Даші Астаф’євої, перегони на кабріолеті Васі Кота та перформанс Павла Зіброва.

Зауважимо, що на широкі екрани "Продюсер" вийде 14 лютого 2019 року.

У комедії зіграли Олексій Дурнєв, Даша Астаф’єва, Michelle Andrade, Василь Кіт, Слава Камінська, Павло Зібров, Нікіта Добринін, Віктор Андрієнко, Андре Тан, Анна Різатдінова, Олександра Кучеренко, Анна Андрес, Санта Дімопулос, Дядя Жора, Тамерлан і Альона Омаргалієва та багато інших.