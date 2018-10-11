Обвинувачений у педофілії актор із серіалу "Глухар" повісився в СІЗО

Актора обвинувачували в розбещенні малолітніх та розповсюдженні порно.

Актор із серіалу "Глухар" Михайло Фатєєв, звинувачений у педофілії, повісився в московському СІЗО.

Про це повідомив телеграм-канал 112. Сусід Фатєєва говорить, що спав у той момент, коли все сталося. У камері вони були вдвох. Слова співкамерника підтверджуються записами з камер відеоспостереження. Версія про насильницький характер смерті не розглядається.

"Останні дні він неодноразово висловлював думки про суїцид. Сьогодні о 16:03 його знайшли непритомним у камері", - пише Mash в Telegram.

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Раніше актора Михайла Фатєєва із серіалу "Глухар" затримали в Росії за розбещення 14-літнього хлопчика.

За інформацією ЗМІ, Михайло Фатєєв звернув увагу на хлопця, який роздавав газети в метро. Актор пообіцяв йому допомогти з роботою, дав свій номер і дочекався, поки той напише. Після того, як підліток написав актору, Михайло одразу почав відправляти неповнолітньому свої оголені фото, фотографії статевих органів і запросив його в гості. Хлопчик розповів про все дорослим, які й написали на актора заяву до поліції. Актора звинуватили в розбещенні малолітніх та розповсюдженні порно.

Зазначимо, що 44-річний актор найбільш відомий за роллю дільничного в серіалі "Глухар".