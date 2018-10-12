McDonald's, Ikea та інші бренди пародіюють скандал з розрізаною картиною Бенксі (відео)

Кілька рекламних агентств запропонували ідею для реклами мережі ресторанів McDonald's: через шредер проходить не полотно, а картопля фрі.

Картина таємничого художника Бенксі, яка знищилася після продажу за $1,4 млн, стала мемом. Крім користувачів соціальних мереж та активістів сюжет зі шредером, вбудованим в картинну раму, почали використовувати відомі бренди.

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Так, норвезьке відділення мережі меблевих гіпермаркетів Ikea показало, як повторити акцію Бенксі за допомогою трьох предметів з магазину: постера, рами та ножиць.

Кілька рекламних агентств запропонували ідею для реклами мережі ресторанів McDonald's: через шредер проходить не полотно, а картопля фрі.

Пародії на акцію Бенксі також представили бренди Perrier, Lemonade і мережа супермаркетів Lidl.

No need to break the bank for a work of art 😏 #PerrierLemon#GoForTheExtraordinairepic.twitter.com/hCf2epASez — Perrier (@Perrier) October 9, 2018

Нагадаємо, Картина «Дівчинка з повітряною кулею», одна з найзнаменитіших робіт Бенксі, була знищена на аукціоні Sotheby's 6 жовтня. Вбудований в раму шредер частково розрізав полотно відразу після того, як воно пішло з молотка.

Пізніше художник виклав у Instagram відео, в якому розповів, що вмонтував шредер в раму картини кілька років тому «на випадок, якщо її виставлять на аукціон». Експерти вважають, що акція підвищила вартість роботи. Аукціонний дім Sotheby's підозрюють у змові з художником, хоча його представники стверджують, що не знали про акцію.