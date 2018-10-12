Канадець українського походження вважається найшвидшим піаністом на планеті (відео)

Любомир Мельник створив свою унікальну техніку виконання і вважається найшвидшим піаністом на планеті.

Любомир Мельник – 70-річний канадський піаніст-віртуоз українського походження. Музикант народився у Мюнхені в сім'ї емігрантів із західної України. Згодом переїхав у Канаду, де здобув всесвітню популярність.

Однак слава прийшла до піаніста не одразу, а коли йому було вже 60. Зараз Любомир Мельник збирає повні зали по всьому світу. Музикант створив унікальну техніку гри на фортепіано – Continuous music. Вона базується на принципі збереження безперервного потоку звуку.

Сам піаніст може зіграти 19,5 нот за секунду кожною рукою. Коли вважалося, що фізично людина може зіграти максимум 13-14 нот за секунду.

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Любомир Мельник є автором понад 100 творів, видав більше 20 альбомів. Разом з українською співачкою Христиною Соловій піаніст випустив акустичну версію її пісні "Fortepiano".