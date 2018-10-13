До України вперше прибув легендарний Арнольд Шварценеггер (фото, відео)
15:24, 13 жовтня 2018Суспільство
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Він візьме участь у бізнес-форумі.
До Києва прибув Арнольд Шварценеггер / фото ТСН.ua
Сьогодні, 13 жовтня, до Києва прибув легендарний актор, політик та бодібілдер Арнольд Шварценеггер.
Про це повідомляє ТСН.ua з місця події.
До Києва "Залізний Арні" прибув чартерним літаком, який приземлився в аеропорту "Київ" (Жуляни). Там його зустрічав міський голова столиці Віталій Кличко. У Києві Шварценеггерра супроводжуватиме охорона.
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Після приїзду він вирушив до готелю 11 mirrors у центрі міста. Там його чекатиме також прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Арнольд Шварценеггер прибув чартерним рейсом / фото ТСН.ua
Славнозвісний актор прибув до Києва для участі в масштабному бізнес-форумі Olerom Forum One, який відбудеться у Палаці спорту. Учасником форуму також стане спеціальний гість – відома жінка-андроїд зі штучним інтелектом - робот Софія.
Робот Софія та Арнольд Шварценеггер зустрілися на технологічному форумі у Києві
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