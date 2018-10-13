До України вперше прибув легендарний Арнольд Шварценеггер (фото, відео)

Він візьме участь у бізнес-форумі.

Сьогодні, 13 жовтня, до Києва прибув легендарний актор, політик та бодібілдер Арнольд Шварценеггер.

Про це повідомляє ТСН.ua з місця події.

До Києва "Залізний Арні" прибув чартерним літаком, який приземлився в аеропорту "Київ" (Жуляни). Там його зустрічав міський голова столиці Віталій Кличко. У Києві Шварценеггерра супроводжуватиме охорона.

Читайте такожАрнольд Шварценеггер їде до Києва

Після приїзду він вирушив до готелю 11 mirrors у центрі міста. Там його чекатиме також прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Славнозвісний актор прибув до Києва для участі в масштабному бізнес-форумі Olerom Forum One, який відбудеться у Палаці спорту. Учасником форуму також стане спеціальний гість – відома жінка-андроїд зі штучним інтелектом - робот Софія.