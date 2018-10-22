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Український фільм "Штангіст" отримав Гран-прі на кінофестивалі у Варшаві

15:31, 22 жовтня 2018
Суспільство
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Фільм був відзначений гран-прі в короткометражному конкурсі / CUT Insight

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Фільм був відзначений гран-прі в короткометражному конкурсі. Нагадаємо, в травні фільм виграв національний конкурс кінофестивалю "Молодість".

Головний приз фестивалю отримав фільм "Делегація".

"Штангіст" – фільм, знятий в українсько-польській ко-продукції, показує життя важкоатлета, який готується до важливих змагань. Головну роль у фільмі виконав непрофесійний актор Олександр Лой.

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Теги: #фільми#кінофестиваль