Український фільм "Штангіст" отримав Гран-прі на кінофестивалі у Варшаві
15:31, 22 жовтня 2018Суспільство
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Головний приз фестивалю отримав фільм "Делегація". Варшавський кінофестиваль - один з ключових фестивалів у регіоні.
Фільм був відзначений гран-прі в короткометражному конкурсі / CUT Insight
Короткометражний фільм українського режисера Дмитра Сухолитського-Собчука здобув перемогу на 34-му Варшавському кінофестивалі.
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Фільм був відзначений гран-прі в короткометражному конкурсі. Нагадаємо, в травні фільм виграв національний конкурс кінофестивалю "Молодість".
Головний приз фестивалю отримав фільм "Делегація".
"Штангіст" – фільм, знятий в українсько-польській ко-продукції, показує життя важкоатлета, який готується до важливих змагань. Головну роль у фільмі виконав непрофесійний актор Олександр Лой.
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