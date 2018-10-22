Український фільм "Штангіст" отримав Гран-прі на кінофестивалі у Варшаві

Головний приз фестивалю отримав фільм "Делегація". Варшавський кінофестиваль - один з ключових фестивалів у регіоні.

Короткометражний фільм українського режисера Дмитра Сухолитського-Собчука здобув перемогу на 34-му Варшавському кінофестивалі. Читайте такожПретендентом на "Оскар" від України став фільм "Донбас" (відео) Фільм був відзначений гран-прі в короткометражному конкурсі. Нагадаємо, в травні фільм виграв національний конкурс кінофестивалю "Молодість". Головний приз фестивалю отримав фільм "Делегація". "Штангіст" – фільм, знятий в українсько-польській ко-продукції, показує життя важкоатлета, який готується до важливих змагань. Головну роль у фільмі виконав непрофесійний актор Олександр Лой.

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