У Верховному суді нарахували три позови від УПЦ МП проти надання автокефалії українській церкві

Церковні громади УПЦ МП з Бердянська, Києва та монастир з Житомирщини оскаржують постанову ВРУ від 19 квітня 2018 року.

У Верховному суді вже є три позови від церковних громад УПЦ МП щодо постанови Верховної Ради від 19 квітня 2018 року «Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні».

Про це повідомляє сайт «Судова влада України».

«Станом на 30 жовтня в провадженні суду є три таких позовних заяви від різних позивачів. Дві з них будуть розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними матеріалами у строк, встановлений ст. 258 Кодексу адміністративного судочинства України, тобто не більше 60-ти днів із дня відкриття провадження у справі. Провадження в цих справах відкриті 8 та 9 жовтня. Ще одну справу призначено до розгляду в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін на 27 листопада 2018 року о 10.30», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, спрощеним провадженням розглядатиметься позовна заява «Релігійної громади УПЦ при храмі Святителя Миколая» бердянської єпархії міста Бердянська Запорізької області та заява «Городницького Свято-Георгіївського чоловічого ставропігійного монастиря», що знаходиться у Житомирській області. А позов єпископа Гедеона (Юрія Харона, відомого також причетністю до історії зі зведенням каплиці УПЦ МП біля історичного музею на вул. Володимирській у Києві - УНІАН) розглянуть 27 листопада.

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Також наголошується, що Верховний суд повідомлятиме про нові подібні позови у разі, якщо такі надходитимуть до нього.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просив парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від президента України про надання автокефалії.

27 липня було оприлюднене послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.