Розвіяти частину праху в Україні: ЗМІ дізналися про заповіт забороненої СБУ співачки

У квітні 2017 року Лоліті заборонили в'їзд до України.

Заборонена в нашій країні співачка Лоліта Мілявська заповіла після смерті розвіяти частину її праху в Україні.

Про це розповів російський телеведучий Андрій Малахов порталу "Стархіт". Таким чином артистка має намір "возз'єднатися" з батьківщиною.

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"Вона розповіла, що заповідала розвіяти після смерті частину свого праху на вершині рожевої гори, яку видно з вікон її болгарського будинку, іншу віддати на волю московського вітру в Ляліному провулку, де вона довго жила", - зазначив Малахов.

"А третю, — зітхнула Лоліта, — нехай відвезуть на Україну. Хоча б так я возз'єднаюся зі своєю батьківщиною".

Як повідомляв УНІАН, російську співачку Лоліту 23 квітня 2017 року не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Через відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.

Співачка Лоліта, яка народилася в Західній Україні і довгий час жила в Києві, підтримує анексію Росією українського Криму і вважає президента РФ Володимира Путіна "генієм міжнародної політики". Донька Лоліти живе в Києві з бабусею.