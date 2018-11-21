"Такого ви ще точно не бачили": Лорак не упізнали в латексному вбранні (фото)

Ані Лорак у розкішному вбранні анонсувала кліп на пісню про зраду - "Сон".

Опальна українська співачка Ані Лорак вразила шанувальників новими фото зі зйомок кліпу на пісню "Сон".

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому з'являється у світлому латексному вбранні, що оголює одну ногу. Також на фото видно, що Лорак взула нюдові туфлі на шпильці.

"Хочете розгадати сон? Скоро кліп "Я бачила сон", - заінтригувала співачка фанів.

"Богиня", "Розкішно", "Красуня", "Який обрааааз! Вауууу!", "Неймовірний образ", "Такого ми ще точно не бачили", "Ви дуже красива", "Нога нереальна космічна", "Ніжки - вогонь!", "Оце ніжки", - пишуть у коментарях.

"Ну, і наряд", "Латекс за Кароль повторюєте, чи що. Пора б вже новий лук", "Ви тут самі на себе не схожі!", "Спочатку навіть не впізнав!", "Не впізнати! Зовсім інша", - знайшлися і недоброзичливці у мережі.

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Нагадаємо, раніше Лорак презентувала пісню "Сон". В її новій пісні є слова: "Я бачила сон, в якому вона цілує тебе". Слухачі вже вловили в ній підтекст.

Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак — турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця. Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком.