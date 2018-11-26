Агресія Росії в Азовському морі: усе, що відомо про напружену ситуацію (відео)

Російські силовики зухвало пішли на таран трьох українських суден, обстріляли їх та захопили у полон.

Росія почала блокаду Азовського моря навесні 2018 року, перешкоджаючи руху українських суден через Керченську протоку.

Вранці 25 листопада росіяни пішли на збройне загострення ситуації на Азові. Українські судна намагалися законно пройти Керченську протоку і потрапити на українську базу в акваторії Азовського моря. Однак росіяни, попри усі міжнародні угоди, не дозволили цього зробити.

Читайте такожРФ може порушити справу проти захоплених українських моряків у Керченській протоці — російська омбудсмен

Натомість російські силовики зухвало пішли на таран трьох українських суден, обстріляли їх та захопили у полон. На борту захоплених Росією кораблів перебувають 23 українських моряки, серед яких є тяжкопоранені.

Через агресію Росії у Керченській протоці Збройні сили України приведено у повну бойову готовність.

РНБО ініціювала запровадження воєнного стану в Україні, президент Петро Порошенко підтримав цю ідею. Тепер за введення воєнного стану має проголосувати ВР, яка має зібратися на позачергове засідання 26 листопада.

Також Україна закликала Євросоюз відреагувати на агресію Росії новими санкціями. В НАТО, ЄС та США вже відреагували різкою критикою на адресу Росії через події в Азовському морі.

Ввечері 26 листопада Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання щодо ситуації в Україні.

Тим часом українці влаштовують акції під посольствами Росії в Україні, вони палять шини та димові шашки