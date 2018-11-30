Скандальний український танцюрист отримав громадянство РФ і показав паспорт (фото)
Відомий український танцівник Сергій Полунін отримав російське громадянство.
Фото нового паспорта він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
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У підписі до фото Полунін також висловив підтримку президенту РФ Володимиру Путіну і виступив проти "злих людей, які створюють революції і війни в Україні та Грузії".
"Росія для мене завжди була і є добром і я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих і безсовісних людей, які створюють революції і війни в Україні, Грузії і багатьох інших країнах", – написано на сторінці Полуніна.
"Моя підтримка Володимиру Путіну, який не продав свою країну і підтримує свій народ. Не можу уявити, наскільки важко він працював і наскільки складно йому було. Ви інший, ніж другі лідери, правда за вами", – також йдеться в тексті.
Russia always represents good for me! I am happy to Become Russian and to take stand against Evil and Unscrupulous people who create revolutions and wars in Ukraine Georgia and Many other countries. The truth is behind Russia, together we will Unite this world to live in Love. Good and Love Has to be as Aggressive and as Dedicated against Evil who is Killing people and Destroying Countries. My support For Vladimir Putin for not Selling his country and standing by his people no matter what. I can't imagine how hard he work and how hard it was for him. You are deferent from many other leaders, the truth Is With you. Росія для мене завжди була і є добром я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих і безсовісних людей Які створюють революції і війни в Україні, Грузії та інших країнах. Правда за Росією !Разом ми об'єднаємо цей світ який буде жити в любові. Добро і любов повинні бути такими ж агресивними і цілеспрямованими проти зла, яке вбиває людей і руйнує країни. Моя підтримка Володимиру Путіну який не продав свою країну і підтримує свій народ. Не можу уявити наскільки важко він працював і наскільки складно йому було. Ви інший ніж багато лідери, Правда за вами.
Нагадаємо, раніше Сергій Полунін опублікував фото з витатуйованим на його грудях зображенням Путіна.
У той же час, раніше український артист Сергій Полунін відхрестився від повідомлення на своїй офіційній Instagram-сторінці, в якому він підтримав президента РФ Володимира Путіна.