Скандальний український танцюрист отримав громадянство РФ і показав паспорт (фото)

Полунін отримав громадянство Російської Федерації і заявив про свою підтримку президенту країни-агресора Володимиру Путіну.

Відомий український танцівник Сергій Полунін отримав російське громадянство.

Фото нового паспорта він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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У підписі до фото Полунін також висловив підтримку президенту РФ Володимиру Путіну і виступив проти "злих людей, які створюють революції і війни в Україні та Грузії".

"Росія для мене завжди була і є добром і я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих і безсовісних людей, які створюють революції і війни в Україні, Грузії і багатьох інших країнах", – написано на сторінці Полуніна.

"Моя підтримка Володимиру Путіну, який не продав свою країну і підтримує свій народ. Не можу уявити, наскільки важко він працював і наскільки складно йому було. Ви інший, ніж другі лідери, правда за вами", – також йдеться в тексті.

Нагадаємо, раніше Сергій Полунін опублікував фото з витатуйованим на його грудях зображенням Путіна.

У той же час, раніше український артист Сергій Полунін відхрестився від повідомлення на своїй офіційній Instagram-сторінці, в якому він підтримав президента РФ Володимира Путіна.