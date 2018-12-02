Роги, паєтки та червоне волосся: якими образами запам'яталася премія "M1 Music Awards" (фоторепортаж)

На червоній доріжці з'явилися група "Время и стекло", Mozgi, The Hardkiss, Melovin, "Антитіла", Kazka, NK, Maruv і багато інших.

У суботу, 1 грудня в Київському Палаці спорту пройшла церемонія нагородження головної музичної премії України "M1 Music Awards 2018", яку відвідали топові артисти української музичної сцени.

Захід розпочався з червоної доріжки, де зірки могли похизуватися своїми яскравими та оригінальними вечірніми нарядами. На доріжці з'явилися група "А. Р. М. І. Я", телеведучий Олександр Педан, солістка групи "Пара Нормальних" Анна Добриднєва, продюсер Ірина Горова, група "Время и стекло", Mozgi, The Hardkiss, Melovin, "Антитіла", Kazka, NK, Maruv і багато інших. Найцікавіші образи червоної доріжки і не тільки дивіться у фоторепортажі УНІАН.

Нагадаємо, раніше УНІАН підготував для вас добірку найгучніших концертів грудня в Києві.