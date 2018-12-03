"Мало не повбивалися": співак Сергій Бабкін поскаржився на харківських комунальників (фото)

Частина фанів підтримала співака, частина - була обурена написаним.

Сергій Бабкін розкритикував роботу комунальних служб Харкова. Відповідний пост співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Керівники міста! Цілий день йде сніг. Дороги не чищені жодного разу. Машини ледве їдуть. Їхали, занесло так, що мало не повбивалися. Були у моїх батьків вдома. Води гарячої немає з серпня. Шановні, ви серйозно? Може пора вже включатися?" - написав співак.

Пост Бабкіна зібрав понад 20 тисяч лайків і 170 коментарів. Варто зазначити, що частина фанів підтримала співака, частина - була обурена написаним.

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін прокоментував зрив концерту у Львові і пояснив, чому продовжує свої виступи в Росії. Відповідний пост виконавець опублікував на своїй сторінці в Facebook. Музикант зазначив, що перераховує частину зароблених коштів у дитячі будинки та зону АТО, але не вважає прийнятним виставляти благодійність напоказ. Що ж стосується концертів в РФ і в Криму в 2014 році, то Бабкін заявив, що виступав для проукраїнськи налаштованих кримчан і громадян Росії.