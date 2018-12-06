"Так давно не був батьком": чоловік відомої української телеведучої розповів про новонародженого сина (відео)

Він зізнався, що радий знову стати батьком, хоча розуміє, що попереду його знову чекає невідомість.

Чоловік української телеведучої Валентини Хамайко, яка народила четверту дитину 5 грудня, поділився своїми емоціями.

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Андрій Оністрат записав невелике відео та опублікував його на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Віце-президент Федерації тріатлону України Андрій Оністрат подякував всіх друзів, знайомих і шанувальників за привітання і повідомив, що мама почуває себе добре.

"Дякую вам друзі за привітання. Мама почуває себе відмінно. Зараз не оцінюють пологи, як раніше, але все прекрасно. У нас народився пацан, 4,050 кг, 58 сантиметрів. Група крові перша, резус позитивний", - розповів щасливий батько.

Він зізнався, що радий знову стати батьком, хоча розуміє, що попереду його знову чекає невідомість.

"Я так давно не був батьком, в сенсі папою новонародженого - 5 років. Я розумію, що попереду нове життя...", - повідомив Андрій Оністрат.

У родині Валентини Хамайко та Андрія Оністрата це вже четверта дитина.