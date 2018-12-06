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"Так давно не був батьком": чоловік відомої української телеведучої розповів про новонародженого сина (відео)

18:05, 06 грудня 2018
Суспільство
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Валентина Хамайко та Андрій Оністрат / Facebook

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Андрій Оністрат записав невелике відео та опублікував його на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Віце-президент Федерації тріатлону України Андрій Оністрат подякував всіх друзів, знайомих і шанувальників за привітання і повідомив, що мама почуває себе добре.

"Дякую вам друзі за привітання. Мама почуває себе відмінно. Зараз не оцінюють пологи, як раніше, але все прекрасно. У нас народився пацан, 4,050 кг, 58 сантиметрів. Група крові перша, резус позитивний", - розповів щасливий батько.

Він зізнався, що радий знову стати батьком, хоча розуміє, що попереду його знову чекає невідомість.

"Я так давно не був батьком, в сенсі папою новонародженого - 5 років. Я розумію, що попереду нове життя...", - повідомив Андрій Оністрат.

У родині Валентини Хамайко та Андрія Оністрата це вже четверта дитина

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Теги: #діти#народження#ведуча