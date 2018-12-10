В офіс схопленого окупантами кримського адвоката Курбедінова намагався проникнути невідомий (фото)

Кримські правозахисники розглядають інцидент як чергову спробу тиску на них.

В офіс групи кримських правозахисників, серед яких – схоплений російськими силовиками адвокат Еміль Курбедінов, намагався проникнути невідомий.

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Про це у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк. За його словами, інцидент стався увечері 9 грудня, о 17:00.

«В офіс кримських адвокатів спробував проникнути невідомий. Чоловік у куртці, кепці, з сумкою розбив залізною трубою вікно в офісі адвокатів Еміля Курбедінова, Едема Семедляєва та інших, спробував відкрити вікно і проникнути всередину», - зазначив він.

Адвокати звернулися за даним фактом в поліцію.

«Ми розцінюємо це як чергову спробу тиску на правозахисників і незалежних адвокатів в Криму, дії одного порядку з судовим переслідуванням адвоката Еміля Курбедінова. На нас намагаються тиснути, щоб ми не вели свою діяльність, використовуючи правові методи, а вчорашній інцидент показав, що проти нас готові використовувати і неправові методи тиску», - навів Наумлюк слова юриста Назима Шеіхмамбетова.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали в Криму адвоката Курбедінова. Його звинуватили у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда або публічне демонстрування нацистської атрибутики чи символіки або атрибутики чи символіки екстремістських організацій).

7 грудня так званий «суд» в окупованому Сімферополі засудив Курбедінова до 5 діб адміністративного арешту за пост у Facebook, опублікований в 2013 році. За аналогічні публікації у ВКонтакте він вже був заарештований на 10 діб у січні 2017 року.