Очільника помісної церкви на Об'єднавчому соборі обиратимуть у два тури - ЗМІ

У другий тур вийдуть троє кандидатів, що набрали найбільше голосів учасників собору.

За попередніми підрахунками, в Об'єднавчому соборі, який відбудеться 15 грудня, візьмуть участь 192 делегата і вони обиратимуть Предстоятеля у два тури.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела серед організаторів собору.

Від УПЦ Київського патріархату будуть присутніми 42 архієреї, і з ними відповідно по одному священику і мирянину, загалом 126 делегатів.

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Від УАПЦ підтвердили участь 12 єпископів і кожен привезе із собою священика і мирянина, тобто – 36 делегатів.

"Від Московського патріархату підтвердили участь 10 єпископів і кожен зі священиком і мирянином. Загалом – 30 осіб", - зазначив співрозмовник.

Загалом, за попередніми підрахунками (Екзархів Вселенського Патріарха), у соборі візьмуть участь - 64 архієрея, 64 священики і 64 мирян, усього - 192 учасника Об'єднавчого собору.

Під час собору відбудеться таємне голосування за Предстоятеля. Буде два тури. Перший тур – рейтингове голосування. У другий тур вийдуть троє кандидатів, що набрали найбільше голосів учасників собору і серед них буде обрано Предстоятеля.

"Така процедура обрання Предстоятеля залишає інтригу, оскільки робить реальним висування не лише митрополита КП Епіфанія, якого у четвер підтримав собор Київського патріархату, але і митрополита Михаїла, якого на згаданому Соборі підтримала меншість", - пише УП.

Крім того, в заході візьмуть участь як почесні гості президент України Петро Порошенко і голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

За даними джерел УП, Собор розпочнеться з короткої служби Божої о 10 ранку, потім виступить президент і після цього духівництво вирішуватиме питання порядку денного.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.