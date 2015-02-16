Нові слідчі встановлять замовників вбивства Гонгадзе - Шокін

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шокін сказав сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Я впевнений, що нова команда, яка створена, знайде і назве не тільки виконавця, але й замовників”, - сказав Шокін.

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Він також уточнив, що особисто здійснюватиме кураторство над розслідуванням цієї справи.

“Справу Гонгадзе буду курувати особисто я. Я її знаю”, - сказав Шокін.

Водночас він пообіцяв розпочати розслідування за заявою журналіста Олексія Подольського, який проходить у справі екс-генерала МВС Олексія Пукача як потерпілий і який звинуватив суддю Печерського райсуду Києва Андрія Мельника у чиненні тиску на Пукача.

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“Відносно Мельника теж буде прийнято процесуальне рішення”, - зазначив Шокін.

Раніше УНІАН повідомляв, що журналіст Подольський, який проходить у справі Пукача як потерпілий, заявив про небезпеку життю засудженого за вбивство Гонгадзе Пукача.

Довідка УНІАН. Вбивство Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – Пукач – перебував у розшуку від 2005 року. 21 липня 2009 року у селі Молочки Чудновського району Житомирської області він був затриманий.

29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат.

Також скаргу подав ще один потерпілий у справі журналіст Подольський.

На даний час Апеляційний суд Києва розглядає скарги на вирок Пукачу.

6 лютого в апеляційному суді Пукач заявив, що прокурори Володимир Шилов, Роман Волошин та суддя Печерського районного суду Андрій Мельник примушували його в ході судового процесу не згадувати прізвищ екс-президента Леоніда Кучми та колишнього голови Верховної Ради Володимира Литвина.

Того ж дня суд задовольнив клопотання Подольського та направив до Генпрокуратури його заяву щодо начебто вчинення протиправних дій прокурорами Волошиним та Шиловим, а також суддею Печерського районного суду Мельником.