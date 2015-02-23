Туризм в Україні потрібно розвивати навіть в умовах воєнної агресії – депутат

Туризм в Україні потрібно розвивати навіть в умовах воєнної агресії з боку Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 23 лютого під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму в Чернігівській ОДА повідомила народний депутат Ганна Романова.

За її словами, з одного боку, під час війни суперечливою є робота над розвитком туристичної привабливості, а з іншого боку - ця сфера може давати значні прибутки державі.

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«Коли економіка слабка, коли ворог розхитує країну зсередини, ми повинні спиратися на ті галузі, які можуть дати прибуток, зокрема туризм», - сказала Романова.

Вона висловила нарікання, що в державному бюджеті України на 2015 рік не передбачено фінансування туристичної галузі і просування держави у світі, також наша країна не була представлена на Міжнародній туристичній виставці, яка відбулася нещодавно в Мадриді (Іспанія). Романова наголосила, що, наприклад, Грузія не припиняла фінансування галузі навіть під час війни з Росією в 2008 році.

Народний депутат вказала, що в 2014 році надходження туристичного збору до місцевих бюджетів в Україні зменшилися майже вдвічі порівняно з 2013 роком - до 24,8 млн грн. Тоді як видатки українців, які подорожують за кордоном, змінилися не суттєво.

Романова відзначила, що цього року українським містам краще працювати над залученням як туристів співвітчизників і близьких сусідів, наприклад, білорусів, відійти від фестивального туризму, більше орієнтуватися на конференц-туризм, рекреаційний, релігійний і тому подібне.

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«Трендом 2015 року буде велотуризм», - відзначила народний депутат, яка до цього займалася питаннями туризму, будучи заступником міського голови Чернігова.

Учасники засідання також відзначили, що негативно впливає на розвиток туристичної сфери в Україні тотальна дезінформація, яку ведуть сьогодні російські ЗМІ, створення ілюзії повномасштабної війни. Однак дається взнаки й нелояльність українського законодавства у видачі віз, низька якість сервісу для іноземців. Крім того, вимагає вдосконалення законодавча база, також необхідне створення єдиного державного органу, який займався б питаннями цієї сфери.