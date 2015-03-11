В УПЦ прокоментували текст під назвою "Статут Кримської єпархії", який з'явився у відкритому доступі

Про це єпископ заявив 11 березня під час прес-конференції на тему «Доля єпархій УПЦ у Криму та на сході України» у Києво-Печерській лаврі, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Я ці тексти не можу назвати навіть документами, оскільки не знаю про їх походження. На них немає ніяких реєстраційних відміток. Можу сказати лише, що ті статути, які приймав Священний Синод УПЦ не містять жодного слова з тих речень, які були процитовані», - сказав владика Климент.

Церковний спікер підкреслив, що єпархії на території Криму знаходяться у прямому підпорядкуванні УПЦ на чолі з Митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм.

«Українська Православна Церква заявляє, що ніколи не приймалося Священним Синодом УПЦ яких-небудь документів, або якихось статутних положень, які б змінювали канонічне підпорядкування єпархій, що знаходяться на півострові Крим. Канонічний статус Сімферопольської, Феодосіїської і Джанкойської єпархій, такий самий, як і статус всіх інших єпархій, які знаходяться на материковій частині України», - зазначив владика Климент.

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Голова Синодального інформаційного відділу продемонстрував журналістам затвердженні Митрополитом Онуфрієм та прийняті Синодом УПЦ статути Сімферопольської і Феодосіїської єпархій, де вказано, що ці єпархії в канонічному підпорядкуванні Української Православної Церкви.

Голова юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов проаналізував реальні статути та опублікований "документ" щодо моментів підпорядкування єпархії, розпорядження майном та коштами.

«Текст позбавлений будь-яких ознак документа. Дата затвердження цього документа 3 грудня 2014 року, а справжній статут, який був прийнятий Священним Синодом, затверджений 19 червня 2014 року. Дивно, що через півроку з’являється текст невідомого походження, на підставі якого здійснюють репортажі і заяви», – зазначив отець Олександр.

Заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоієрей Микола Данилевич додав: «В жодних статутах наших єпархій не передбачається відчуження майна на користь РПЦ, не передбачено грошових відрахувань до Москви. Всі права Кримських єпархій зберігаються в повному об’ємі і вони залишаються в складі УПЦ. Кримські єпископи вибираються і призначаються Священним Синодом Української Православної Церкви і підзвітні Києву».