У Харкові демонтують кілька радянських пам'ятників та перейменують станції метро

У Харкові в рамках виконання закону про декомунізацію демонтажу підлягають 6 пам'ятників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання робочої групи з виконання закону сказав заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

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За його словами, також безумовному демонтажу в Харкові підлягають 5 меморіальних дощок. Комуністична символіка має бути демонтована з 41 будівлі. Безумовному перейменуванню підлягають 163 вулиці, після роз'яснень і консультацій – ще 77 вулиць.

Терехов додав, що обов’язково мають бути перейменовані дві станції метрополітену – "Метробудівників імені Ващенка" та "Імені Олександра Масельського", питання перейменування станцій метро "Радянська" та "Радянської армії" буде обговорюватися. Він також доручив змінити дизайн станції "Перемога", яка будується, оскільки її гама кольорів і візуалізація значною мірою не відповідають закону про декомунізацію.

Терехов наголосив, що питання перейменування об’єктів будуть виноситися на громадське обговорення.

"Питання, які ми будемо розглядати, ми будемо виносити на громадські слухання, і територіальна громада буде обговорювати ту чи іншу кандидатуру, ту чи іншу назву вулиці, той чи інший пам’ятник, який ми будемо ставити. У залежності від того, яка буде реакція людей, як будуть проходити громадські слухання, ми будемо рекомендувати ту чи іншу назву", - підкреслив у коментарі журналістам заступник міського голови.

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Він також висловив переконання, що на декомунізацію Харкову потрібно щонайменше рік-півтора. "Шість місяців – це дуже мало. Такі рішення повинні прийматися хоча би протягом року, півтора", - сказав заступник мера.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 квітня ухвалила Закон ”Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їх символіки”.

Законом забороняється публічне використання і пропаганда символіки таких режимів, встановлюється обов'язок перейменувати населені пункти, установи, організації, торгові марки і т. п. Закон набув чинності 21 травня.