У роковини катастрофи МН17 українці принесли квіти до посольства Нідерландів (фоторепортаж)
Сьогодні у столиці українці прийшли під посольство Нідерландів, щоб у роковини катастрофи "Боїнга", збитого на Донбасі проросійськими бойовиками, вшанувати пам'ять жертв аварії.
Також сьогодні посольство Росії у Києві закидали паперовими літаками з іменами жертв катастрофи "Боїнга". Ініціаторами виступила російська громадська організація «Відкрита Росія».
Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.
Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.
Читайте такожКатастрофа "Боїнга" на Донбасі: Нідерланди оголосять результати розслідування до кінця літа
Літак впав у зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.
Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.
Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди, Малайзія і Україна.
Росія продовжує спекуляції щодо катастрофи MH-17 та виступає проти цієї пропозиції.