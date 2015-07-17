У роковини катастрофи МН17 українці принесли квіти до посольства Нідерландів (фоторепортаж)

Також сьогодні посольство Росії у Києві закидали паперовими літаками з іменами жертв катастрофи "Боїнга". Ініціаторами виступила російська громадська організація «Відкрита Росія».

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.

Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

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Літак впав у зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди, Малайзія і Україна.

Росія продовжує спекуляції щодо катастрофи MH-17 та виступає проти цієї пропозиції.