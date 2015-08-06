Розробники проекту "Картки киянина" пояснили різницю між нею та майбутньою ID-карткою

"Картка киянина" за своєю суттю та функціоналом є значно більшим інструментом, ніж просто ідентифікатор мешканця міста.

Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю "Громадському" Євген Лісняк - виконавчий директор ТОВ "Універсальні інформаційні технології" ("УнІТ"), яке є розробником, інвестором та інтегратором проекту.

«Ключовою особливістю "Картки киянина" є те, що функціонал, який розбудований на її базі, охоплює практично усі сфери життєдіяльності людини та має необмежений потенціал. Наскільки відомо, в концепції, яку зараз обговорює уряд, ID-документ громадянина не є, наприклад, банківською карткою, відповідно, не зможе використовуватися як платіжний засіб", - прокоментував Є.Лісняк питання щодо потреби "Картки киянина" у разі введення у майбутньому ID-документу громадянина України.

Картка пропонує ідентифікацію людини з виокремленням пільгових категорій, що дає змогу державі надавати таким людям адресну допомогу та користуватися окремими пільгами. Також на її основі можуть створюватися різні спеціалізовані картки: журналіста, студента, школяра, медика тощо.

За словами виконавчого директора "УнІТ", "Картка киянина" – це фактично реалізований електронний документ мешканця Києва. І не тільки: використовуючи існуючі напрацювання, за лічені тижні можна впровадити е-документ у будь-якому іншому місті країни. Він наголосив, що "Картка киянина" є дуже прогресивним продуктом у плані створення інформаційного суспільства міста та країни в цілому і може стати хорошою платформою для розвитку у майбутньому "картки українця".

Також командою "УнІТ" розроблено протокол, який дозволяє ідентифікуватися та у разі необхідності автентифікуватися за допомогою "Картки киянина" на будь-якому державному чи недержавному ресурсі. Наприклад, у персональному кабінеті на офіційному сайті проекту вже найближчим часом можна буде отримати адміністративні послуги он-лайн. Зайшовши на сайт КМДА, власник картки зможе у декілька кліків мишкою взяти участь у громадському обговоренні, подати петицію та проголосувати з будь-якого питання місцевого самоврядування.

Таким же чином можна буде записатися до лікаря, отримати електронний рецепт, сплатити за комунальні послуги, мобільний зв’язок чи інтернет, купити квиток на поїзд чи якусь культурну подію – все це є лише невеликою частиною того, що можна зробити за допомогою цієї картки.

"Так само, як існує функція "увійти за допомогою Facebook", "увійти за допомогою Google", так і ми хочемо зробити, щоб можна було "увійти за допомогою "Картки киянина". Але на відміну від усіх інших методів, автентифікація людини тут здійснюватиметься державою в особі міської влади. Ми зараз активно працюємо у цьому напрямку", - підкреслив Є.Лісняк.

«Картка киянина» наразі значно випереджає спроможності інфраструктури країни для використання повною мірою запропонованих можливостей. Водночас, саме її впровадження у Києві сприяло розвитку такої інфраструктури. Зокрема, КП "ГІОЦ", на базі якого розгорнуто та сертифіковано комплексну систему захисту інформації, наразі розвинувся в один з найсучасніших дата-центрів з найвищим рівнем безпеки.

"Ми, як соціально відповідальна громадськість, вирішили для себе, що треба почати – започаткувати цей інструмент, а під нього вже нехай розвивається інфраструктура. Так і вийшло", - заявив Лісняк.