"Листи щастя" почнуть приходити до водіїв із 7 листопада

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту юридичного забезпечення МВС України Володимир Жиденко.

За його словами, зміни до Кодексу про адміністративні порушення, які узаконюють автоматичну фіксацію порушень ПДР, набувають чинності разом із законом про національну поліцію з 7 листопада поточного року.

З цієї дати в Україні розпочнеться автоматична фіксація порушень ПДР та надсилатимуться копії постанов про адміністративні стягнення власникам транспортних засобів — юридичним та фізичним особам, на яких зареєстровано транспортні засоби, що зафіксовані камерами як порушники.

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Також Жиденко повідомив, що буде впроваджена гнучка заохочувальна система сплати штрафів. Якщо порушник платить штраф впродовж 5 днів з моменту отримання повідомлення про адміністративне стягнення (поштою або особисто на місці скоєння правопорушення), то сума штрафу знижується вдвічі. Від 5 до 30 днів — штраф сплачується в повному обсязі, від 30 до 60 днів — у подвійному розмірі. Якщо і після цього порушник ігнорує адміністративне стягнення, тоді виконавча служба відкриває виконавче провадження і може заарештувати майно боржника.

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Крім того, Жиденко додав, що кожному водію щороку нараховуватиметься по 150 балів, і при кожному порушенні правил дорожнього руху, незалежно від виду порушення, зніматиметься по 50 балів. Після того як бали будуть вичерпані, порушник буде змушений сплачувати штраф. Таким чином, за словами Жиденка, водію надається право “безкоштовно” тричі порушити правила дорожнього руху впродовж року.

Жиденко зазначив, в разі якщо автоматична система зафіксує порушення правил, але за кермом на той момент буде не власник автомобіля, а третя особа, то надається час для того, аби повідомити правоохоронні органи, хто саме був на момент порушення за кермом, і вже особа-порушник, а не власник транспортного засобу сплачуватиме штраф.