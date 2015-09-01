Один із нацгвардійців загинув через відсутність засобу для зупинки кровотечі - Квіташвілі
Один із загиблих бійців Нацгвардії, поранених в результаті зіткнень під Верховною Радою 31 серпня, помер у лікарні через відсутность рідкісного препарату для зупинки крові.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, повідомляє РБК-Україна.
"Той випадок...це дуже рідкісний препарат, який у поодиноких випадках застосовується в ході дуже серйозних операцій, де неможливо зупинити кровотечу ручними способами. Це той препарат, якого стандартно ніколи немає в лікарнях", - сказав міністр.
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Він запевнив, що інші необхідні препарати та засоби, починаючи із запасів крові і засобів для зупинки крові, є у наявності.
Нагадаємо, що сьогодні загинув третій боєць Національної гвардії, поранений вчора під Верховною Радою.
За даними прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, в сутичках постраждала 141 особа, з них 131 – міліціонери й гвардійці.