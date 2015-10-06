Гройсман запропонував у листопаді провести у ВР "день освіти"

«Фундаментальне завдання - сформувати пакет тих змін, які дозволять перебудувати на нові рейки сучасну освіту», - заявив Гройсман, виступаючи у понеділок під час засідання Національної ради реформ, повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

Керівник парламенту назвав «ключовою проблемою» України «інституційну слабкість», зазначивши, що це призводить до неспроможності адекватно реагувати на виклики, зокрема, у освітянській сфері. За словами Гройсмана, ситуація, що склалася у системі дошкільної, шкільної, професійно-технічної та вищої освіти, не сприяє формуванню належної професійної підготовки молодих людей.

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У цьому контексті Гройсман запропонував у листопаді провести у Парламенті «день освіти» - розглянути пакет законодавчих актів, які передбачають нагальні зміни у освітянській сфері. «Ми зможемо сформувати єдину систему, єдиний освітній простір, і вирішити ті завдання, які є», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив на засіданні Національної ради реформ, що «взагалі навіть немає дискусії щодо ЗНО. Воно було, є, і воно буде. Іншої системи вступу до вищих навчальних закладів при цьому складі Кабінету Міністрів не буде».