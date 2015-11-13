ОБСЄ вимагає від РФ припинити надсилати на окупований Донбас "гуманітарні конвої"
20:32, 13 листопада 2015Суспільство
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ОБСЄ вимагає від РФ припинити надсилати на окупований Донбас «гуманітарні конвої».
REUTERS
Як повідомляє група «Інформаційне Спротив», про це йдеться в повідомленні ОБСЄ в Twitter.
"Росія могла б співпрацювати з Україною, щоб доставляти гуманітарну допомогу. Незаконні конвої повинні припинитися", - йдеться в повідомленні.
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Як відомо, за весь час російська сторона жодного разу не допустила до оформлення і перевірки «гуманітарних конвоїв» українських прикордонників і митників і, що найбільш важливо, представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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