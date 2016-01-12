Сестра Савченко на суді поспілкувалась із затриманими на Донбасі російськими ГРУшниками

Віра передала росіянам слова своєї сестри, передає ТСН.

"Ми не вороги вам і ніхто на вас зла не тримає. Ми розуміємо, що ви були на службі і виконували поставлені завдання. Надія запитувала про вас. І я, і Надя сподіваємось, що вас обміняють", - сказала Віра.

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У відповідь на фразу про надію на обмін Євген Єрофеєв промовив "Ми також". Але як не запитували журналісти, чи хочуть росіяни передати якісь слова до Савченко, вони промовчали.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.

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23 грудня суд подовжив термін утримання під вартою Александрова та Єрофєєва до 20 лютого 2016 року у зв'язку з тим, що раніше призначений їм запобіжний захід у вигляді арешту спливає 2 січня 2016 року.