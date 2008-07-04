Аварію судна "Нафтогаз-67 змоделювали у Керченській протоці

Підприємства Міністерства транспорту та зв`язку спільно з ДАТ «Чорноморнафтогаз» Міністерства палива та енергетики провели експеримент в акваторії Керченської протоки для оцінки маневрених характеристик і можливих дій капітана судна «Нафтогаз-67» при виконанні «останнього маневру» в умовах, що передували аварії біля берегів Гонконгу.

Про це повідомляє прес-служба Мінтрансзв`язку.

Перевірка маневрових характеристик однотипного судна здійснювалася в умовах, наближених до аварійної морської події. Аналіз маневрових характеристик показав, що судно «Нафтогаз-67» просувалося до точки зіткнення з балкером «Яохай», після того, як виконало останній маневр для уникнення зіткнення, ще мінімум 170 – максимум 290 м.

Згідно з повідомленням, експеримент підтверджує максимальну потужність роботи двигунів при здійсненні повороту ліворуч.

Як повідомляв УНІАН, транспортно-буксирне судно «Нафтогаз-67» (власник «Чорноморнафтогаз») 22 березня зіткнулося з китайським суховантажем «Яохай» недалеко від Сянгану (Гонконгу). Одержавши пробоїну, українське судно затонуло. З 25 членів екіпажу семеро (один громадянин Китаю й 6 громадян України) були врятовані. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків. Тіла решти 15 моряків, які вважалися зниклими безвісті, знайшли після підйому судна 27 квітня. Судно було відбуксовано до Китаю.

Розслідування причин і обставин морської аварії проводилося морськими владами КНР відповідно до Кодексу з розслідування морських аварій та інцидентів (Резолюція ІМО А.849).

Попередньою причиною зіткнення «Нафтогаз-67» і китайського суховантажу вважається взаємне порушення правил. Поліція Гонконгу пред`явила обом сторонам спільне звинувачення - “Створення аварійної ситуації на морі”. За інформацією Мінтрансзв`язку, справа повинна була розглядатися в суді Гонконгу 17 червня, проте її перенесли на 18 липня.