Історики презентували інтерактивну карту всіх битв в історії людства

Джерелом інформації для Nodegoat стали записи про 8049 битв (з 2500 року до нашої ери до 2015 року нашої ери), представлені в онлайн-енциклопедіях Wikipedia і DBpedia, пише Лента.ру з посиланням на Gizmodo. Однак програма змогла локалізувати в просторі і часі лише 2657 битв.

На карті можна не тільки обрати потрібний регіон, але і задати історичний період. Вказавши на мітку битви, користувач бачить вікно, де вказано назву і посилання на статтю про неї в онлайн-енциклопедії. Крім того, програма допомагає знайти маловідомі битви в екзотичних куточках планети.

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Отримана картина при всій своїй фрагментарності дозволяє зробити деякі висновки. Наприклад, більшість битв на території Північної Америки мали місце при завоюванні континенту європейцями, військове насильство в Європі носить циклічний характер, а більшість відомих битв на території Південно-Східної Азії пройшли в останні кілька століть.